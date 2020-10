Juventus, Rugani al Rennes: le cifre dell’operazione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Rennes ha chiuso l’operazione con la Juventus per il trasferimento di Daniele Rugani. Secondo quanto riportato da Sky Calcio, il ragazzo si trasferirà con la formula del prestito secco da 1,5 – 2 milioni di Euro. L’ingaggio da 3,5 milioni di Euro sarà pagato interamente dalla squadra francese che permetterà, dunque, di risparmiare in importante gruzzoletto ai bianconeri. Juventus: Rugani fondamentale per Chiesa La strategia del club di Andrea Agnelli è quella di riuscire a mettere da parte una cifra sui 10 milioni di Euro per poterli versare nelle casse della Fiorentina così da assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa. Leggi anche:Juventus, da Paratici nessuna smentita anzi! Parole che sanno di conferma Il ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilha chiuso l’operazione con laper il trasferimento di Daniele. Secondo quanto riportato da Sky Calcio, il ragazzo si trasferirà con la formula del prestito secco da 1,5 – 2 milioni di Euro. L’ingaggio da 3,5 milioni di Euro sarà pagato interamente dalla squadra francese che permetterà, dunque, di risparmiare in importante gruzzoletto ai bianconeri.fondamentale per Chiesa La strategia del club di Andrea Agnelli è quella di riuscire a mettere da parte una cifra sui 10 milioni di Euro per poterli versare nelle casse della Fiorentina così da assicurarsi le prestazioni di Federico Chiesa. Leggi anche:, da Paratici nessuna smentita anzi! Parole che sanno di conferma Il ...

