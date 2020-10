Juventus, Rugani al Rennes in prestito secco (Di venerdì 2 ottobre 2020) Daniele Rugani ha scelto la Francia per rilanciarsi. Il difensore toscano, classe’ 94, lascia la Juventus per trasferirsi al Rennes, rivelazione della scorsa stagione in Ligue 1 (terza in classifica) e che quest’anno parteciperà alla prossima Champions League. Juventus: Rugani è positivo al Coranavirus Dopo aver conquistato 5 scudetti e collezionato 101 presenze in bianconero, il centrale bianconero intraprenderà questa nuova avventura transalpina con la speranza di giocare con più continuità in modo da riconquistare la Nazionale in vista degli Europei. Il giocatore, che è atteso in Francia già domani per le visite mediche, è stato ceduto in prestito secco per una stagione a 1,5 milioni di euro, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 ottobre 2020) Danieleha scelto la Francia per rilanciarsi. Il difensore toscano, classe’ 94, lascia laper trasferirsi al, rivelazione della scorsa stagione in Ligue 1 (terza in classifica) e che quest’anno parteciperà alla prossima Champions League.è positivo al Coranavirus Dopo aver conquistato 5 scudetti e collezionato 101 presenze in bianconero, il centrale bianconero intraprenderà questa nuova avventura transalpina con la speranza di giocare con più continuità in modo da riconquistare la Nazionale in vista degli Europei. Il giocatore, che è atteso in Francia già domani per le visite mediche, è stato ceduto inper una stagione a 1,5 milioni di euro, ...

