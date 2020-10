Juventus-Napoli, UFFICIALE: Zielinski positivo al Covid, i risultati dei tamponi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arrivano i risultati dei tamponi effettuati nella giornata di ieri dai giocatori e dallo staff del Napoli in vista della gara di domenica contro la Juventus. Dopo la sfida degli azzurri contro il Genoa e la notizia del focolaio di Covid-19 all’interno del gruppo rossoblu, i partenopei sono corsi ai ripari e hanno subito adottato le contromisure per limitare i danni e ottenere un quadro chiaro della situazione. Il primo giro di test aveva dato esito negativo per tutti, mentre è di poco fa l’ufficialità da parte della squadra campana riguardante l’esito dei nuovi tamponi effettuati ieri: la novità, purtroppo, è rappresentata dalla positività di Piotr Zielinski e di Giandomenico Costi, collaboratore del club ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arrivano ideieffettuati nella giornata di ieri dai giocatori e dallo staff delin vista della gara di domenica contro la. Dopo la sfida degli azzurri contro il Genoa e la notizia del focolaio di-19 all’interno del gruppo rossoblu, i partenopei sono corsi ai ripari e hanno subito adottato le contromisure per limitare i danni e ottenere un quadro chiaro della situazione. Il primo giro di test aveva dato esito negativo per tutti, mentre è di poco fa l’ufficialità da parte della squadra campana riguardante l’esito dei nuovieffettuati ieri: la novità, purtroppo, è rappresentata dalla positività di Piotre di Giandomenico Costi, collaboratore del club ...

