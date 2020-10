Juventus-Napoli | lo storico amico di Sarri | “Tiferà senz’altro per gli azzurri”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) “Maurizio tiferà. Ma non per ritorsione, visto che non è più condizionato da normali e comprensibili legami di lavoro, si ritorna agli antichi amori. Se alleni la Juve non diventi tifoso della Juve, ma sei legato ai risultati di quella squadra”. Lo ha rivelato Aurelio Virgili, lodi Maurizioche conosce bene il tecnico che ha allenato primae poie sa bene che l’allenatore toscano tiferà per gli azzurri: “La sua simpatiaè sempre stata pere Fiorentina. Alcuni commentatori sono stati ruffiani nei confronti del nuovo corso juventini: io spero che finiscano peggio dello scorso anno, così capiscano il valore del lavoro di ...