Jonathan Galindo: quale verità si cela dietro (Di venerdì 2 ottobre 2020) La storia di Jonathan Galindo iniziò qualche anno fa, precisamente nel 2017. All'epoca cominciarono ad arrivare alla polizia numerose segnalazioni da parte di genitori e insegnanti di un misterioso individuo attirante l'attenzione dei ragazzi tramite i suoi profili Facebook e Tik Tok. Il tizio promuoveva sfide mortali, alla stessa stregua del Blue Whale. Come informa lo youtuber Fiamma di Prometeo, i primi rapporti riguardanti Jonathan Galindo risalgono al 9 gennaio 2017, il primo a menzionarlo fu uno youtuber messicano di nome Rey Del Random. A pochi giorni dalla sconvolgente notizia del suicidio di un bimbo di 11 anni a Napoli, nella serata di martedì 29 Settembre, si è riaperto il caso sulle challenge mortali. Il bambino si è lanciato nel vuoto dal suo appartamento al decimo ...

La morte per suicidio di un bambino di 11 anni, porta a galla un mondo oscuro fatto di personaggi horror come Jonathan Galindo che istiga all'autolesionismo e a prove che portano anche al suicidio que ...

Suicidi tra i pre-adolescenti: le trappole in rete e la vigilanza in casa

Le considerazioni dello psichiatra Giuseppe Ruggiero dopo il caso di Napoli, sul quale le indagini sono in corso. No alla colpevolizzazione dei genitori, attenzione ai ragazzi fragili e con bassa auto ...

