Joe Biden sulla positività di Trump | “Prego per la sua salute e quella di Melania”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Joe, ex vicepresidente e candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America, dedica un pensiero e una preghiera nei confronti del presidente Donalde della sua First Lady Melania: “Jill and I send our thoughts to Presidentand First Lady Melaniafor a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family”, ha twittato lo sfidante di, che quest’oggi si è sottoposto al tampone. Jill and I send our thoughts to Presidentand First Lady Melaniafor a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe(@Joe) October 2, 2020