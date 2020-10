Joe Biden è risultato negativo al virus: 'Indossate sempre la mascherina' (Di venerd√¨ 2 ottobre 2020) Con un tweet sul proprio account, il candidato presidente democratico ha espresso la propria felicità per essere risultato negativo al Covid. "Sono felice di segnalare- si legge sul messaggio- che ... Leggi su globalist (Di venerd√¨ 2 ottobre 2020) Con un tweet sul proprio account, il candidato presidente democratico ha espresso la propria felicità per essereal Covid. "Sono felice di segnalare- si legge sul messaggio- che ...

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Joe Biden ha il 79,8% di possibilità di vincere le presidenziali Usa L'HuffPost Usa: l'Università dello Utah conferma il prossimo dibattito presidenziale mercoledì

L'Università dello Utah ha ancora in programma di tenere il prossimo dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden, mercoledì ...

Joe Biden è risultato negativo al virus: "Indossate sempre la mascherina"

Il candidato democratico Biden ha annunciato la sua negatività al test per il Covid: l'allarme era scattato dopo la notizia della positività di Donald Trump ...

