Jim Carrey e Maya Rudolph sono Joe Biden e Kamala Harris nel teaser del Saturday Nigght Live (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jim Carrey si prepara a interpretare Joe Biden, con la spalla Maya Rudolph nel ruolo di Kamala Harris nel nuovo teaser trailer del Saturday Night Live. Jim Carrey truccato da Joe Biden e Maya Rudolph da Kamala Harris nel teaser del Saturday Night Live. Il divo Jim Carrey torna alle origini comiche con una parodia dello sfidante democratico di Donald Trump alle prossime presidenziali. Per Maya Rudolph interpretare la Senatrice Kamala Harris, che affiancherà Biden nella corsa alla ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Jimsi prepara a interpretare Joe, con la spallanel ruolo dinel nuovotrailer delNight. Jimtruccato da JoedaneldelNight. Il divo Jimtorna alle origini comiche con una parodia dello sfidante democratico di Donald Trump alle prossime presidenziali. Perinterpretare la Senatrice, che affiancherànella corsa alla ...

