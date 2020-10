Jaded Hearts Club | esce l' album You' ve Always Been Here

(Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA, 02 OTT -venerdì 2 ottobre per Bmg in cd, in vinile e in digitale 'You've' l'di debutto dei, la super band che unisce Muse, Blur, Jet, The Last ...

Ultime Notizie dalla rete : Jaded Hearts

Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Esce venerdì 2 ottobre per Bmg in cd, in vinile e in digitale 'You've Always Been Here' l'album di debutto dei Jaded Hearts Club, ...(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Esce venerdì 2 ottobre per Bmg in cd, in vinile e in digitale 'You've Always Been Here' l'album di debutto dei Jaded ...