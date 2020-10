Italia Viva perde i primi pezzi: il deputato Carè molla Renzi per tornare al Pd (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti in fuga dalla barca che affonda, come nella migliore delle tradizioni. Lasciare Italia Viva, il partito nato per iniziativa di Matteo Renzi e che i sondaggi danno, però, più debole che mai, per cercare fortuna altrove. A costo di tornare sui propri passi, e pazienza se qualcuno potrebbe parlare di poca coerenza. A inserirsi nel solco di chi ha deciso di abbandonare a sé stesso il Rottamatore, sempre più a rischio rottamazione, è il deputato Nicola Carè, che ha annuncaito di voler abbracciare nuovamente quel Partito Democratico dal quale era fuoriuscito soltanto pochi mesi fa. Un caso che potrebbe non rimanere isolato. “Lascio Renzi e torno nel PD per dare forza alle idee riformiste – ha annunciato Carè, spiegando ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tutti in fuga dalla barca che affonda, come nella migliore delle tradizioni. Lasciare, il partito nato per iniziativa di Matteoe che i sondaggi danno, però, più debole che mai, per cercare fortuna altrove. A costo disui propri passi, e pazienza se qualcuno potrebbe parlare di poca coerenza. A inserirsi nel solco di chi ha deciso di abbandonare a sé stesso il Rottamatore, sempre più a rischio rottamazione, è ilNicola Carè, che ha annuncaito di voler abbracciare nuovamente quel Partito Democratico dal quale era fuoriuscito soltanto pochi mesi fa. Un caso che potrebbe non rimanere isolato. “Lascioe torno nel PD per dare forza alle idee riformiste – ha annunciato Carè, spiegando ...

