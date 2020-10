Italia U21, i convocati di Nicolato per le sfide contro Islanda e Irlanda (Di venerdì 2 ottobre 2020) . Prima chiamata per tre giocatori. ROMA – . Una doppia sfida per gli Azzurrini per riscattare il k.o. contro la Svezia e avvicinare la qualificazione. Gli occhi sono puntati sicuramente sulla sfida contro i pari età irlandesi che sono in testa al girone con una partita in più. Serve una vittoria per non complicare il discorso qualificazione e i ragazzi allenati di Nicolato sono chiamati ad una grande prestazione. Italia U21, i convocati di Paolo Nicolato Sono 25 i convocati di Paolo Nicolato. Tra questi tre le novità assolute come Alessandro Russo, Gianluca Frabotta e Matteo Lovato che stanno trovando spazio nei rispettivi club. Presente anche Gianluca Scamacca. L’attaccante è passato al Genoa, ma ha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) . Prima chiamata per tre giocatori. ROMA – . Una doppia sfida per gli Azzurrini per riscattare il k.o.la Svezia e avvicinare la qualificazione. Gli occhi sono puntati sicuramente sulla sfidai pari età irlandesi che sono in testa al girone con una partita in più. Serve una vittoria per non complicare il discorso qualificazione e i ragazzi allenati disono chiamati ad una grande prestazione.U21, idi PaoloSono 25 idi Paolo. Tra questi tre le novità assolute come Alessandro Russo, Gianluca Frabotta e Matteo Lovato che stanno trovando spazio nei rispettivi club. Presente anche Gianluca Scamacca. L’attaccante è passato al Genoa, ma ha ...

