Italia, i convocati di Roberto Mancini per le sfide per le sfide contro Moldavia, Polonia e Olanda (Di venerdì 2 ottobre 2020) Italia, i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro Moldavia, Polonia e Olanda. ROMA – Italia, i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro Moldavia, Polonia e Olanda. Un secondo appuntamento dell’anno molto impegnativo per i colori azzurri visto i tre impegni in una settimana. Il primo a Firenze in amichevole contro la nazionale moldava. Poi si ritorna in campo per la Nations League a Danzica e a Bergamo. Italia, i convocati di Roberto ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020), idiper le. ROMA –, idiper le. Un secondo appuntamento dell’anno molto impegnativo per i colori azzurri visto i tre impegni in una settimana. Il primo a Firenze in amichevolela nazionale moldava. Poi si ritorna in campo per la Nations League a Danzica e a Bergamo., idi...

SkySport : Convocati Italia, le scelte di Mancini per la Nations League: prima volta per Silvestri - OA_Sport : Calcio: i convocati dell’Italia Under 21 per le sfide con Islanda e Irlanda. Chiamati anche Bastoni e Tonali - CanaleSassuolo : Italia Under 21: sei neroverdi convocati dal CT Paolo Nicolato - MilanLiveIT : #Donnarumma l'unico rossonero convocato - CorSport : #Italia, i convocati di #Mancini: #Pellegrini in bilico, nessuno del #Napoli?? -