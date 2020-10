Italia, i convocati di Mancini per le gare di Nations League: prima per Silvestri (Di venerdì 2 ottobre 2020) In vista delle gare di Nations League in programma domenica 11 ottobre alla ‘Energa Arena’ di Danzica contro la Polonia e mercoledì 14 ottobre allo Stadio di Bergamo ospiterà i Paesi Bassi, il tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei 34 convocati. prima chiamata per il portiere dell’Hellas Verona Marco Silvestri, tornano Berardi e Ogbonna così come Lazzari. Questi gli uomini a disposizione del CT: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 ottobre 2020) In vista dellediin programma domenica 11 ottobre alla ‘Energa Arena’ di Danzica contro la Polonia e mercoledì 14 ottobre allo Stadio di Bergamo ospiterà i Paesi Bassi, il tecnico Robertoha diramato la lista dei 34chiamata per il portiere dell’Hellas Verona Marco, tornano Berardi e Ogbonna così come Lazzari. Questi gli uomini a disposizione del CT: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco(Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos ...

SkySport : Convocati Italia, le scelte di Mancini per la Nations League: prima volta per Silvestri - sportface2016 : #Italia, i 34 convocati di #Mancini per Moldova, Polonia e Paesi Bassi: esordio per #Silvestri - elbauscia : RT @marifcinter: Italia, convocati #Barella, #Sensi e #Dambrosio ???? - buoncalcio : #Italia, i convocati del ct Mancini. #Genoa: #Scamacca in Under 21 - PianetaMilan : .@Vivo_Azzurro - #Italia #U21, #Tonali e #Gabbia convocati dal Ct #Nicolato -