Italia, i convocati di Mancini: il c.t. ne chiama 34 per le sfide contro Moldova, Polonia e Olanda (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le convocazioni di Roberto Mancini in vista degli impegni in cui sarà impegnata l'Italia fin dalla prossima settimana.Il commissario tecnico della Nazionale ha deciso di portare con sé 34 calciatori per le tre sfide che gli Azzurri giocheranno nei prossimi giorni tra amichevoli e Nations League. Mercoledì 7 ottobre ci sarà l'amichevole contro la Moldova in quel di Firenze, poi domenica 11 ottobre la sfida alla Polonia per la Nations League. Il programma si concluderà a Bergamo mercoledì 14 ottobre con il match di Nations League contro l'Olanda. Di seguito la lista dei convocati.Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Le convocazioni di Robertoin vista degli impegni in cui sarà impegnata l'fin dalla prossima settimana.Il commissario tecnico della Nazionale ha deciso di portare con sé 34 calciatori per le treche gli Azzurri giocheranno nei prossimi giorni tra amichevoli e Nations League. Mercoledì 7 ottobre ci sarà l'amichevolelain quel di Firenze, poi domenica 11 ottobre la sfida allaper la Nations League. Il programma si concluderà a Bergamo mercoledì 14 ottobre con il match di Nations Leaguel'. Di seguito la lista dei.Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Marco Silvestri (Hellas ...

