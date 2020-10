Istat | deficit vola al 10 | 3% del Pil Tasse crescono Consumi crollano Italia in ginocchio

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilpubblico in rapporto al Pil è stato pari al 10,3% (0,0% nello stesso trimestre del 2019). Il saldo primario (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un'incidenza sul Pil del -5,9% (+4,1% nel secondo trimestre del 2019).Lo comunica. La pressione fiscale è stata pari al 43,2%, in crescita di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

