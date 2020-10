Isoardi pazza di gioia per Todaro | come si diverte con il maestro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 ottobre 2020) "Messaggio per voi direttamente dalla sala delle stelle... Mi raccomando domani stateci vicino con il vostro affetto, io e Raimondo ne abbiamo particolarmente bisogno!". Elisain formissima e di nuovo con il suoRaimondolancia lo "spot social" in vista della nuova gara di sabato a Ballando con le stelle.si è già rimesso in sesto dopo il delicato intervento di appendicite al quale si è dovuto sottoporre nel bel mezzo del programma. A causa del piccolo incidente la conduttrice tv ha dovuto affrontare l'ultima prova in pista da sola, cavandosela benissimo. Ma adesso ilè tornato e la coppia è più affiatata che mai. "Abbiamo bisogno di voi! Grazieee!" scrive lasui suoi profili social.