«Io, insegnante in quarantena, costretta a saltare il test di abilitazione. Senza appello» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ci scrive una docente di sostegno che avrebbe dovuto sostenere una prova selettiva a Tor Vergata dopo mesi di preparazione. E denuncia: «L'università non ha previsto nessuna misura alternativa a chi si trova nella mia situazione. Così mancano le tutele per il cittadino, anche asintomatico e negativo come la sottoscritta» Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ci scrive una docente di sostegno che avrebbe dovuto sostenere una prova selettiva a Tor Vergata dopo mesi di preparazione. E denuncia: «L'università non ha previsto nessuna misura alternativa a chi si trova nella mia situazione. Così mancano le tutele per il cittadino, anche asintomatico e negativo come la sottoscritta»

viv_civitanova : Coronavirus, insegnante positiva alla scuola per l'infanzia Lo Scoiattolo, una classe in quarantena… - OKsiena : INSEGNANTE POSITIVO AL COVID, 100 STUDENTI IN QUARANTENA A SIENA - agenziaimpress : #Coronavirus. Insegnante positivo in #scuola a #Siena, 100 studenti in quarantena. Casi in classe anche a #Rapolano… - UnioneSarda : #Sardegna - #Covid19, insegnante contagiato: #Ploaghe, una classe della scuola primaria in quarantena - gleescovers : venerdì torno a lezione di pianoforte cosa dirò alla mia insegnante le dirò io durante la quarantena ho suonato cos… -