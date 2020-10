Intimità ed eros | tutti i cambiamenti non solo negativi portati dal Covid

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Covid? Ha inciso anche sull’ intimità. Ebbene sì, la paura del contagio, l’impatto psicologico della quarantena e tutte le misure necessarie al contrasto del Coronavirus hanno preso a condizionare anche la vita di coppia. Interferendo, qua e là, anche con la sfera sessuale. È quanto risulta dal sondaggio svolto dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS), in vista della Settimana del Benessere Sessuale, appuntamento in programma (in modalità online) dal 5 al 10 ottobre e volto a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche legate all’educazione sessuale e alla sfera affettiva.