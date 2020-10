Intesa Sanpaolo, alle Gallerie d’Italia a Vicenza apre la mostra sul futuro (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) – alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, apre al pubblico dal 3 ottobre 2020 al 7 febbraio 2021 la mostra ‘futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani’, a cura di Luca Beatrice e Walter Guadagnini. L’esposizione presenta circa cento opere di artisti italiani e internazionali come Boccioni, Fontana, Christo, Boetti, Rotella, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Schifano, Hirst, provenienti da importanti collezioni private e dalla collezione Intesa Sanpaolo. Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici, afferma: “Parlare di futuro in questo momento è quanto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 ottobre 2020) (Teleborsa) –rie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, sede museale dial pubblico dal 3 ottobre 2020 al 7 febbraio 2021 la. Arte e società dagli anni Sessanta a domani’, a cura di Luca Beatrice e Walter Guadagnini. L’esposizione presenta circa cento opere di artisti italiani e internazionali come Boccioni, Fontana, Christo, Boetti, Rotella, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, Schifano, Hirst, provenienti da importanti collezioni private e dalla collezione. Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici, afferma: “Parlare diin questo momento è quanto ...

