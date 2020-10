Inter-Fiorentina | Iachini su Vlahovic | “Capita a tutti di sbagliare | è successo anche a Dybala e Belotti”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Dusancriticato dopo la partita persa contro l’.Al termine della sfida persa per 4-3 contro i nerazzurri di Antonio Conte, il giovane attaccante classe 2000 di proprietà della, è stato duramente preso di mira dai tifosi viola nel suo profilo Instagram per alcune disattenzioni tecniche che hanno determinato la sconfitta del club gigliato.A questo proposito èvenuto il tecnico Giuseppe, che ha analizzato e spiegato gli errori commessi dal calciatore serbo, rinnovando ancora una volta la sua fiducia nei confronti dello stesso: "Ho parlato con lui e posso solo rimproverargli che dopo l'errore sul gol si sia abbattuto. Io li voglio sempre alti con la testa e con il cuore. Ci vuole sempre la solita testa...

