«Ink» | danza universale di padri e figli fra l’Olimpo e il mare

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il teatro, di questi tempi, non è mai una scelta casuale. È un impegno coraggioso per chi ospita, per chi produce, risponde anche nel pubblico al desiderio di essere di nuovo nutriti, persino affettivamente consolati da momenti di condivisione che danno forza. Certi pezzi, i migliori, resteranno nella memoria, incancellabili. Uno di questi è Ink, creazione di Dimitris Papaioannou, artista greco a tutto tondo, regista, coreografo, pittore, disegnatore, scenografo, alle spalle tra i molti lavori la prima creazione esterna fatta … Continua L'articolo «Ink»,difra l’Olimpo e ilproviene da il manifesto.