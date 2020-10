Inizia lo spettacolo del Giro d’Italia: si parte con la crono Monreale-Palermo, attenzione al forte vento di scirocco (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’attesa è terminata: Inizia domani l’edizione 2020 del Giro d’Italia. Un’edizione tutta rivoluzionata, che si disputerà in uno scenario magico, con temperature climatiche differenti dal solito a causa dello slittamento per Covid-19. Un Giro d’Italia in versione autunnale: i ciclisti dovranno dunque fare i conti con condizioni climatiche nuove, temperature più basse e temporali di stagione. Si parte Sabato 3 Ottobre con la cronometro da Monreale a Palermo, poi altre tre tappe spettacolari in Sicilia, una mozzafiato in Calabria e la risalita da Basilicata, Puglia e Abruzzo fino all’Emilia Romagna dove inizierà la fase “clou” verso le durissime tappe alpine, fino al tanto agognato traguardo ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’attesa è terminata:domani l’edizione 2020 deld’Italia. Un’edizione tutta rivoluzionata, che si disputerà in uno scenario magico, con temperature climatiche differenti dal solito a causa dello slittamento per Covid-19. Und’Italia in versione autunnale: i ciclisti dovranno dunque fare i conti con condizioni climatiche nuove, temperature più basse e temporali di stagione. SiSabato 3 Ottobre con lametro da, poi altre tre tappe spettacolari in Sicilia, una mozzafiato in Calabria e la risalita da Basilicata, Puglia e Abruzzo fino all’Emilia Romagna dove inizierà la fase “clou” verso le durissime tappe alpine, fino al tanto agognato traguardo ...

Avere un hobby rilassa la mente, aiuta la concentrazione e aggiunge ispirazione alla vita quotidiana, ecco le idee da scoprire durante la stagione autunnale ...

Una rara Luna blu renderà magica la notte di Halloween. Nel cielo stellato darà spettacolo anche Marte

