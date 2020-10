Influenza: Tar annulla ordinanza Lazio obbligo vaccini over 65 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza con la quale il presidente della Regione Lazio, il 17 aprile scorso, aveva previsto l'obbligo di vaccinazione antInfluenzale per la popoLazione al di sopra dei 65 anni, pena il divieto di frequentare luoghi di possibili assembramenti come centri sociali o case di riposo. L'ordinanza recante "Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antInfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021", prevede inoltre l'obbligo di vaccino anche "per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro)". Il Tar ha accolto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Il Tar delhato l'con la quale il presidente della Regione, il 17 aprile scorso, aveva previsto l'di vaccinazione antle per la popone al di sopra dei 65 anni, pena il divieto di frequentare luoghi di possibili assembramenti come centri sociali o case di riposo. L'recante "Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antle e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021", prevede inoltre l'di vaccino anche "per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro)". Il Tar ha accolto il ...

