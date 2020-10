Industria, produzione terzo trimestre +26,4% ma futuro incerto (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Centro Studi ConfIndustria rileva un aumento della produzione Industriale dello 0,5% in settembre su agosto, quando è avanzata dell’1,5% su luglio. Nel terzo trimestre si stima un incremento congiunturale del 26,4%, dopo il -16,9% rilevato dall’Istat nel secondo (-8,8% nel primo). In termini tendenziali, invece, nei mesi estivi i livelli di attività sono inferiori del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019. La variazione congiunturale acquisita nel quarto trimestre è di +0,8%. La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, diminuisce in settembre del 4% rispetto allo stesso mese del 2019; in agosto è vista in calo del 5,4% sui dodici mesi. Gli ordini in volume aumentano in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Centro Studi Confrileva un aumento dellale dello 0,5% in settembre su agosto, quando è avanzata dell’1,5% su luglio. Nelsi stima un incremento congiunturale del 26,4%, dopo il -16,9% rilevato dall’Istat nel secondo (-8,8% nel primo). In termini tendenziali, invece, nei mesi estivi i livelli di attività sono inferiori del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019. La variazione congiunturale acquisita nel quartoè di +0,8%. La, al netto del diverso numero di giornate lavorative, diminuisce in settembre del 4% rispetto allo stesso mese del 2019; in agosto è vista in calo del 5,4% sui dodici mesi. Gli ordini in volume aumentano in ...

CorriereCitta : Industria, produzione terzo trimestre +26,4% ma futuro incerto - fisco24_info : Industria: Csc stima +26,4% produzione terzo trimestre ma futuro meno roseo: Il report del Centro studi di Confindu… - Ricercamy : Come trovare un valido Manutentore Meccanico Trasfertista - ccarraro_unive : RT @FondazioneNE: La variazione mensile per i prezzi alla produzione del #industria in #UnioneEuropea risultavano in crescita, in agosto, d… - Eleonora_Buffon : RT @FondazioneNE: La variazione mensile per i prezzi alla produzione del #industria in #UnioneEuropea risultavano in crescita, in agosto, d… -

Ultime Notizie dalla rete : Industria produzione Industria: Csc stima +26,4% produzione terzo trimestre ma futuro meno roseo Il Sole 24 ORE Industria: Csc stima +26,4% produzione terzo trimestre ma futuro meno roseo

La produzione industriale italiana chiude con un forte rimbalzo il terzo trimestre dopo la profonda caduta registrata nei due precedenti. Il Centro studi di Confindustria stima un incremento ...

Csc: Produzione rimbalza, ma nei prossimi mesi ripresa a rischio

Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...

La produzione industriale italiana chiude con un forte rimbalzo il terzo trimestre dopo la profonda caduta registrata nei due precedenti. Il Centro studi di Confindustria stima un incremento ...Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. | LaPresse ...