Industria | produzione terzo trimestre +26 | 4% ma futuro incerto

ROMA (ITALPRESS) – Il Centro Studi Confindustria rileva un aumento della produzione Industriale dello 0,5% in settembre su agosto, quando è avanzata dell'1,5% su luglio. Nel terzo trimestre si stima un incremento congiunturale del 26,4%, dopo il -16,9% rilevato dall'Istat nel secondo (-8,8% nel primo). In termini tendenziali, invece, nei mesi estivi i livelli di attività sono inferiori del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019. La variazione congiunturale acquisita nel quarto trimestre è di +0,8%. La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, diminuisce in settembre del 4% rispetto allo stesso mese del 2019; in agosto è vista in calo del 5,4% sui dodici mesi. Gli ordini in volume aumentano in settembre dello 0,3%

ROMA (ITALPRESS) – Il Centro Studi Confindustria rileva un aumento della produzione industriale dello 0,5% in settembre su agosto, quando è avanzata dell’1,5% su luglio. Nel terzo trimestre si stima ...

ROMA (ITALPRESS) – Il Centro Studi Confindustria rileva un aumento della produzione industriale dello 0,5% in settembre su agosto, quando è avanzata dell'1,5% su luglio. Nel terzo trimestre si stima ...