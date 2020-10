In Val Seriana quasi un abitante su due presenta gli anticorpi del coronavirus: l’incredibile risultato dei test sierologici (Di venerdì 2 ottobre 2020) I test seriologici in Val Seriana hanno rilevato che quasi un abitante su due, ovvero il 42,3%, ha gli anticorpi contro il coronavirus. L’indagine sierologica in questione è stata effettuata a luglio 2020, nei Comuni della Bassa Valle Seriana, alla quale hanno aderito 22.559 residenti e domiciliati. Lo screening è stato promosso dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in accordo con l’Ats Bergamo e Regione Lombardia. Dall’indagine emerge “un andamento crescente di positività dai 45 anni in su” e “una costante maggiore prevalenza di positività” fra le donne. Il Comune con la percentuale più elevata di positivi è risultato Selvino (56,4%). La ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Iseriologici in Valhanno rilevato cheunsu due, ovvero il 42,3%, ha glicontro il. L’indagine sierologica in questione è stata effettuata a luglio 2020, nei Comuni della Bassa Valle, alla quale hanno aderito 22.559 residenti e domiciliati. Lo screening è stato promosso dall’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, in accordo con l’Ats Bergamo e Regione Lombardia. Dall’indagine emerge “un andamento crescente di positività dai 45 anni in su” e “una costante maggiore prevalenza di positività” fra le donne. Il Comune con la percentuale più elevata di positivi èSelvino (56,4%). La ...

