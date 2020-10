In Brasile va sempre peggio con gli incendi in Amazzonia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono aumentati del 13 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2019, quando se ne parlava già con preoccupazione Leggi su ilpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono aumentati del 13 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2019, quando se ne parlava già con preoccupazione

Ultime Notizie dalla rete : Brasile sempre Brasile e Spagna, sempre più terre di calcio a cinque Calcio a 5 Live Brasile: surplus bilancia commerciale calato a 6,16 miliardi

Secondo quanto comunicato giovedì dal Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, in settembre il surplus della bilancia commerciale del Brasile è calato a 6,16 miliardi di dollari, dai 6,6 ...

Microsoft Flight Simulator e il buco del Brasile: in video lo strano glitch

Microsoft Flight Simulator ha creato, all'interno di un territorio del Brasile, uno strano buco nel terreno: ecco il video del glitch.

