In arrivo i Covid Resort, De Luca: “svuotiamo gli ospedali dagli asintomatici e li mettiamo in altre strutture” (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Dobbiamo cominciare a svuotare gli ospedali dagli asintomatici, che devono essere in isolamento domiciliare. Stiamo aprendo dei ‘Covid Resort’, non alberghi a 5 stelle ma strutture dove ospitare anche pazienti asintomatici che non possono rientrare a casa per vari motivi particolari”. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Nell’Ospedale del Mare – ha spiegato De Luca – abbiamo un’intera palazzina, destinata ai familiari dei pazienti con credo 200 stanze, che sarà destinata totalmente ad accogliere pazienti asintomatici che, anziché stare negli ospedali, possono stare ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Dobbiamo cominciare a svuotare gli, che devono essere in isolamento domiciliare. Stiamo aprendo dei ‘’, non alberghi a 5 stelle ma strutture dove ospitare anche pazientiche non possono rientrare a casa per vari motivi particolari”. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso di una diretta Facebook. “Nell’Ospedale del Mare – ha spiegato De– abbiamo un’intera palazzina, destinata ai familiari dei pazienti con credo 200 stanze, che sarà destinata totalmente ad accogliere pazientiche, anziché stare negli, possono stare ...

Corriere : Sbalzi di temperatura: in arrivo 100 mila casi di simil-influenza (con allarme Covid) - eflatmajor73 : Contagi Covid: anche a Piacenza in arrivo l’obbligo della mascherina all’aperto - - utentefinale : Mi piace! Ieri mi sono arrivate giusto giusto le mascherine nuove ???? - Markus50061831 : @Torrenapoli1 Si dovrebbero rinviare tutte le partite del campionato e sperare che la pausa (senza nazionali)interr… - AliceVolintiru : Cosi i suoi parebti chiederanno rusarcimenti danni all'Italia come faranno tanti altri anche se succede privi di f… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Covid Covid, Speranza: "Segnali positivi per arrivo vaccino" Adnkronos Auto diesel euro 4, in Lombardia stop da gennaio da 2021. Come circolare

A causa della pandemia di Covid il divieto di circolazione è stato posticipato, doveva entrare in vigore il primo ottobre, ma i diesel Euro 4 primi di filtro antiparticolato saranno fermati con ...

Roberto Giacobbo: “Ho avuto il Covid-19, sono stato in rianimazione. Ero a un passo dalla morte”

Roberto Giacobbo è stato in rianimazione per il Covid-19 Nel salottino di Silvia ... Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle ...

A causa della pandemia di Covid il divieto di circolazione è stato posticipato, doveva entrare in vigore il primo ottobre, ma i diesel Euro 4 primi di filtro antiparticolato saranno fermati con ...Roberto Giacobbo è stato in rianimazione per il Covid-19 Nel salottino di Silvia ... Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle ...