Immuni | l’app anti-Covid funzionerà anche fuori dall’Italia

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ad oggi Immuni, l’app per ricevere le notifiche su una possibile esposizione al virus (e per allertare gli altri nel caso si risulti positivi), è stata scaricata 6,7 milioni di volte, ossia sul 18% degli smartphone che ci sono in Italia, percentuale dalla quale sono esclusi i minori di 14 anni (pari al 12% della popolazione residente). A settembre gli scaricamenti dell’app sono stati 1,2 milioni (di questi 416mila nella prima settimana di riapertura delle scuole), un bel salto rispetto ai 788mila del mese di agosto. Siamo ancora lontani dal 60% degli smartphone indicato dagli esperti come soglia essenziale per consentire alla piattaforma la massima efficacia in termini preventivi ma la strada è più confortante anche rispetto ad altri paesi europei. Risalita dei contagi e rientro a scuola hanno probabilmente innescato questo piccolo aumento.