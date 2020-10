Il vicepresidente leghista della Regione Calabria, Spirlì: “Dirò froc** e neg** finché campo” | VIDEO (Di venerdì 2 ottobre 2020) vicepresidente Regione Calabria, Spirlì: “Dirò froc** e neg** finché campo” Sta facendo molto discutere in queste ore la provocazione di Nino Spirlì, vicepresidente leghista della Regione Calabria e assessore alla Cultura, che durante un dibattito organizzato dalla Lega a Catania in vista del processo a Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti ha dichiarato:” Userò le parole neg** e froc** fino all’ultimo dei miei giorni. In calabrese dico ‘nigru’ per dire neg**, non c’è altro modo”. La frase di Spirlì arriva al termine di un discorso sul ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020), Spirlì: “Diròfinché campo” Sta facendo molto discutere in queste ore la provocazione di Nino Spirlì,e assessore alla Cultura, che durante un dibattito organizzato dalla Lega a Catania in vista del processo a Matteo Salvini sul casonave Gregoretti ha dichiarato:” Userò le parolefino all’ultimo dei miei giorni. In calabrese dico ‘nigru’ per dire, non c’è altro modo”. La frase di Spirlì arriva al termine di un discorso sul ...

