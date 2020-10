Il vicepresidente della Calabria Spirlì senza freni: 'Dirò frocio e negro finché campo': (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da nord a sud, la destra razzista non ha nessuna distinzione: se ieri Alan Fabbri, il sindaco di Ferrara, ha definito i migranti 'tumori da sradicare', oggi è il turno di Nino Spirlì, vicepresidente ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 ottobre 2020) Da nord a sud, la destra razzista non ha nessuna distinzione: se ieri Alan Fabbri, il sindaco di Ferrara, ha definito i migranti 'tumori da sradicare', oggi è il turno di Nino;,...

fattoquotidiano : Il vicepresidente della Calabria Spirlì al dibattito della Lega: “Dirò ‘negro’ finché campo, nessuno me lo può impe… - carlaruocco1 : Commenti vergognosi, irripetibili e pieni d'odio rivolti alla vicepresidente della Camera @mariaederaM5S La mia s… - zazoomblog : Il vicepresidente della Calabria Spirlì senza freni: Dirò frocio e negro finché campo: -… - MaurizioCucari : RT @VincenzoMilani: Provocazione? Questa voi la chiamate provocazione? Per me è #razzismo, #omofobia... altro che provocazione. @repubblic… - DisastroRaggi : La provocazione del vicepresidente leghista della Calabria: 'Dirò 'negro' e 'frocio' finché campo'… -