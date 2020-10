Il Tar del Lazio annulla l’obbligo di vaccini per gli over 65 deciso da Zingaretti. “Non spetta alle regioni” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Niente obbligo di vaccini per gli ultrasessantenni. Il Tar del Lazio ha annullato l’ordinanza del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Che lo scorso 17 aprile scorso aveva previsto l’obbligo di vaccinazione antiinfluenzale per la popoLazione al di sopra dei 65 anni. Pena il divieto di frequentare luoghi di possibili assembramenti, come centri anziani o case di riposo. vaccini, il Tar del Lazio annulla l’obbligo L’ordinanza prevedeva inoltre l’obbligo di vaccino anche “per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale. Pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro. Per il tribunale amministrativo del Lazio, che ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Niente obbligo diper gli ultrasessantenni. Il Tar delhato l’ordinanza del gnatore del, Nicola. Che lo scorso 17 aprile scorso aveva previsto l’obbligo di vaccinazione antiinfluenzale per la popone al di sopra dei 65 anni. Pena il divieto di frequentare luoghi di possibili assembramenti, come centri anziani o case di riposo., il Tar dell’obbligo L’ordinanza prevedeva inoltre l’obbligo di vaccino anche “per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale. Pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro. Per il tribunale amministrativo del, che ha ...

NicolaPorro : La storia folle del #concorso dei #dirigentiscolastici annullato per irregolarità. Il racconto di @MaxDelPapa… - FronteAmpio : @MoriMrc @nzingaretti A volte dici cose interessanti, come questa del TAR. Perché devi aggiungere espressioni viole… - edn__ : RT @MinervaMcGrani1: Attenzione amici: il Tar del Lazio ha respinto l'obbligatorietà del vaccino antinfluenzale per over 65 e personale san… - GastoneSabba : RT @MinervaMcGrani1: Attenzione amici: il Tar del Lazio ha respinto l'obbligatorietà del vaccino antinfluenzale per over 65 e personale san… - stefano_freedom : RT @BottaMktg: IL TAR DEL LAZIO ANNULLA LA STUPIDA ORDINANZA DI ZEPPOLA respinto l'obbligo della inutile museruola all'aperto!!! #Covidioti… -