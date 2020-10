Il Tar boccia l'ordinanza del Lazio: no al vaccino obbligatorio per gli over 65 (Di venerdì 2 ottobre 2020) No al vaccino obbligatorio contro l'influenzza per gli over 65. Il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza con la quale il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il 17 aprile scorso aveva previsto l'obbligo di vaccinazione antiinfluenzale per la popoLazione al di sopra dei 65 anni, pena il divieto di frequentare luoghi di possibili assembramenti come centri sociali o case di riposo. "Al di là della ragionevolezza della misura (peraltro comunque auspicata dal Cts), la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest'ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità - anche di matrice politica - in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 2 ottobre 2020) No alcontro l'influenzza per gli65. Il Tar delha annullato l'con la quale il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, il 17 aprile scorso aveva previsto l'obbligo di vaccinazione antiinfluenzale per la popone al di sopra dei 65 anni, pena il divieto di frequentare luoghi di possibili assembramenti come centri sociali o case di riposo. "Al di là della ragionevolezza della misura (peraltro comunque auspicata dal Cts), la sua introduzione non rientra nella sfera di attribuzioni regionale ma, semmai, soltanto in quella statale. Sede quest'ultima cui va dunque ascritta ogni competenza e responsabilità - anche di matrice politica - in merito alla decisione di introdurre o meno obblighi di ...

