Il Tar ar annulla l’ordinanza del Lazio per l’obbligo vaccino antinfluenzale agli anziani sopra i 65 anni

La sezione terza quater del Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza del presidente della Regione Lazio del 17 aprile 2020 che prevedeva "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" come l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età. Il ricorso era stato proposto dall'Associazione Codici Nazionale – Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Codici Lazio – Centro per i Diritti del Cittadino Lazio. Il Tar ha ritenuto che "non è disconosciuta dalla Corte costituzionale la possibilità che le Regioni possano legiferare in settori riservati al legislatore statale"

È stata pubblicata questa mattina la sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dall'associazione Codici, annullando l'ordinanza con cui la Regione

Revocato dal Tar Lazio l’obbligo del vaccino antinfluenzale

ROMA – È stata pubblicata questa mattina la sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dall'associazione Codici, annullando l'ordinanza con cui la Regione Lazio ha disposto l'obbligo

È stata pubblicata questa mattina la sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dall’associazione Codici, annullando l’ordinanza con cui la Regione ...ROMA – È stata pubblicata questa mattina la sentenza con cui il Tar Lazio accoglie il ricorso presentato dall’associazione Codici, annullando l’ordinanza con cui la Regione Lazio ha disposto l’obbligo ...