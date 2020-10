Il sindaco Orlando sul caso Gregoretti | ' La destra eversiva scambia il tribunale per il Papeete'

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Durissimo ildi Palermo Leoluca:"La manifestazione di domani a Catania, in pieno silenzio elettorale per le amministrative siciliane e per i ballottaggi nazionali, è conferma dello ...

enpaonlus : - Sapiddu : Il sindaco Orlando sul caso Gregoretti: 'La destra eversiva scambia il tribunale per il Papete' - SAGRITALY : Nuova intervista del Direttore! Questa volta gli ospiti sono Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, assieme all'asses… - zazoomblog : Il sindaco Orlando sul caso Gregoretti: La destra eversiva scambia il tribunale per il Papete - #sindaco #Orlando… - targa_rtarga53 : @La7tv @matteosalvinimi Da che pulpito! E quando parlò della bomba d’acqua a Palermo, accusando il sindaco Orlando… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Orlando

Sky Tg24

"La manifestazione di domani a Catania, in pieno silenzio elettorale per le amministrative siciliane e per i ballottaggi nazionali, è conferma dello spirito eversivo che sempre più anima la destra ita ...Cambio della guardia nello staff dell’assessore all’Energia della Regione Siciliana Alberto Pierobon, che ha nominato Aurelio Scavone come suo nuovo capo di gabinetto in sostituzione di Pietro Bellant ...