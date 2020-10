Il ritorno di Wonder Woman, una storia di rifondazione (Di sabato 3 ottobre 2020) Il principio di continuità, sacra garanzia di coerenza narrativa nella lunga tradizione DC Comics, sembra essere sempre più un optional da adattare alle diverse esigenze produttive e commerciali. Intendiamoci, dall’età d’oro dei primi Superman, Batman e Wonder Woman fino alla fine del Novecento di cambiamenti ce ne sono stati eccome. Artifici finzionali per rendere plausibile ogni mutazione di ambientazione, ingresso di nuovi personaggi, recupero di vecchi, ristilizazione degli stessi e modifica spazio-temporale si sono sempre usati. Si pensi alle storie … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 ottobre 2020) Il principio di continuità, sacra garanzia di coerenza narrativa nella lunga tradizione DC Comics, sembra essere sempre più un optional da adattare alle diverse esigenze produttive e commerciali. Intendiamoci, dall’età d’oro dei primi Superman, Batman efino alla fine del Novecento di cambiamenti ce ne sono stati eccome. Artifici finzionali per rendere plausibile ogni mutazione di ambientazione, ingresso di nuovi personaggi, recupero di vecchi, ristilizazione degli stessi e modifica spazio-temporale si sono sempre usati. Si pensi alle storie … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

