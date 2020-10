Il regalo «californiano» di Meghan Markle al principe Harry

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scorso quindici settembre Harry d’Inghilterra ha compiuto 36 anni. È stato il suo primo compleanno in California, lontano dalla royal family. Il principe per l’occasione non ha organizzato grandi party. Ha spento 36 candeline, nella nuova casa a Santa Barbara, in compagnia della moglie Meghan Markle e del figlio Archie. E secondo gli esperti reali questo compleanno immerso nel calore familiare è stato il più bello della sua vita.