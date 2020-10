Il presidente Usa Donald Trump e la first lady Melania positivi al Covid-19

(Di venerdì 2 ottobre 2020) IlUsae sua moglieal-19 IlUsae sua moglie, la, sono risultatial-19. A comunicarlo è stato lo stessoattraverso il suo profilo Twitter. “Questa sera laed io siamo risultatial-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa. Ce la faremo” ha scritto ilUsa sui social. Notizia in aggiornamento

New York, 02 ott 06:55 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato via Twitter che una delle sue più strette collaboratrici, Hope Hicks, è risultata positiva al ...New York, 02 ott 05:19 - (Agenzia Nova) - Hope Hicks, uno tra i più stretti collaboratori del presidente Usa Donald Trump, è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando ...