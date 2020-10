Il presidente Trump ricoverato in ospedale in via precauzionale, causa febbre alta (Di sabato 3 ottobre 2020) Neanche 24 ore dopo la notizia della positività al Covid-19 da parte del presidente americano Donald Trump, è appena trapelata la notizia che il tycoon è stato trasportato all’ospedale Walter Reed National Military Medical Center a bordo di un elicottero a causa, secondo fonti molto vicine alla Casa Bianca, di una febbre, congestione nasale e tosse e che a causa di ciò è stato deciso un ricovero in ospedale, soggiorno che dovrebbe durare alcuni giorni in via puramente precauzionale. Nota ufficiale La nota ufficiale della Casa Bianca infatti riferisce che Trump è stato ricoverato per “eccesso di prudenza a dietro pressione da parte del suo medico personale” e la ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) Neanche 24 ore dopo la notizia della positività al Covid-19 da parte delamericano Donald, è appena trapelata la notizia che il tycoon è stato trasportato all’Walter Reed National Military Medical Center a bordo di un elicottero a, secondo fonti molto vicine alla Casa Bianca, di una, congestione nasale e tosse e che adi ciò è stato deciso un ricovero in, soggiorno che dovrebbe durare alcuni giorni in via puramente. Nota ufficiale La nota ufficiale della Casa Bianca infatti riferisce cheè statoper “eccesso di prudenza a dietro pressione da parte del suo medico personale” e la ...

Giorgiolaporta : In rete i peggiori avanzi di centro sociale, quelli del #restiamoUmani, stanno augurando la morte di #DonaldTrump.… - Quirinale : Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formu… - Corriere : ?? Il presidente Usa e la moglie sono positivi al coronavirus - EdiGirolami : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump ????: «Desidero formulare con… - GiovanniG1950 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pence. Se… -