Il popolare sito Nexus Mods mette al bando i contenuti politici in vista delle elezioni americane

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 2 ottobre 2020)Mod, ildedicato alle mod per i giochi su PC, ha annunciato qualche giorno fa le nuove linee guida per il portale, alla luceimminentipolitiche in America. A partire (retroattivamente) dal 28 settembre, tutti ie le mod legate agli attuali temi socio-americani, saranno categoricamente bannati.Ilpuò contare oltre 23 milioni di utenti registrati e quasi 113.000 modder, i quali hanno contribuito, negli anni, con modifiche e add-on dei giochi PC più famosi, da Skyrim a Fallout, senza ignorare anche alcuni prestigiosi indie come Stardew Valley. Come mai questa decisione?Secondo quanto dichiarato dal proprietario del, Robin "Dark0ne" Scott, ormai si sarebbe ...