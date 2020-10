“Il peggio della TV”, Soleil Sorge pesantemente attaccata da Luca Onestini (Di venerdì 2 ottobre 2020) Luca Onestini ospite in collegamento a Casa Chi, ha sparato a zero contro la sua ex fidanzata Soleil Sorge, conosciuta a Uomini e Donne durante il suo percorso da tronista del programma condotto da Maria De Filippi. Luca Onestini durissimo con Soleil Sorge: “Il peggio della TV” “Soleil spopola in tv? È il peggio della... L'articolo “Il peggio della TV”, Soleil Sorge pesantemente attaccata da Luca Onestini proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 ottobre 2020)ospite in collegamento a Casa Chi, ha sparato a zero contro la sua ex fidanzata, conosciuta a Uomini e Donne durante il suo percorso da tronista del programma condotto da Maria De Filippi.durissimo con: “IlTV” “spopola in tv? È il... L'articolo “IlTV”,daproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

RobertoBurioni : Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti, mantenete le distanze, portate le mascherine, evitat… - HuffPostItalia : 'Le cose cominciano a mettersi peggio. Vi prego, state attenti. Il virus è lì fuori, infettivo e nocivo come nella… - marcotravaglio : OTTOBRE, FINALMENTE Non so per voi, ma per me l’arrivo di ottobre è un bel sollievo. Per tutto settembre ho temuto… - MEsticatzi : @j_gufo Almeno ha fatto il paragone con i Gorillaz, poteva andare peggio dai ?? - taegiprism : sì raga però a rispondere male quando vi citano i tweets non sono solo * armys, letteralmente leggo il peggio schif… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il peggio Covid-19, sicurezza informatica e sistema sanitario: gli esperti di cybersecurity come volontari per la protezione degli eroi della sanità in Europa Fortune Italia