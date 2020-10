Il paradiso delle signore 5: GRACE AMBROSE nel cast? È la nuova Venere? Le anticipazioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ancora ottimi ascolti per le attuali puntate de Il paradiso delle signore, con un’audience che in questi giorni ha veleggiato sempre intorno al 18% di share, con una punta del 20% il 29 settembre.Leggi anche: Una Vita anticipazioni: LOLITA fa una richiesta “imbarazzante” a CARMEN, ecco qualeOra, come sapete, parte la settimana clou che vedrà risolvere tutto il risolvibile: da lunedì 5 ottobre vanno in onda le ultime cinque puntate della quarta stagione che vedranno saltare il matrimonio tra Riccardo (Enrico Oetiker) e Ludovica (Giulia Arena), con annessa partenza di quest’ultimo insieme all’amatissima Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). Il paradiso delle signore, spoiler: ciao ciao Riccardo e Nicoletta Con l’uscita ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ancora ottimi ascolti per le attuali puntate de Il, con un’audience che in questi giorni ha veleggiato sempre intorno al 18% di share, con una punta del 20% il 29 settembre.Leggi anche: Una Vita: LOLITA fa una richiesta “imbarazzante” a CARMEN, ecco qualeOra, come sapete, parte la settimana clou che vedrà risolvere tutto il risolvibile: da lunedì 5 ottobre vanno in onda le ultime cinque puntate della quarta stagione che vedranno saltare il matrimonio tra Riccardo (Enrico Oetiker) e Ludovica (Giulia Arena), con annessa partenza di quest’ultimo insieme all’amatissima Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello). Il, spoiler: ciao ciao Riccardo e Nicoletta Con l’uscita ...

