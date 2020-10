IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di lunedì 5 ottobre 2020 (Di venerdì 2 ottobre 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di lunedì 5 ottobre 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2020Roberta (Federica De Benedittis) ha notato che Gabriella (Ilaria Rossi) è ancora “sulle sue” con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), che invece verso di lei si è ormai sbilanciato parecchio. Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), rientrata a Milano, si reca al PARADISO per salutare le ex colleghe e per l’occasione si imbatte in Riccardo (Enrico Oetiker), che poi va a casa sua per rivedere dopo tanto tempo la figlia Margherita. Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) hanno grossi ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 ottobre 2020)puntata de Il5 di lunedì 5:Leggi anche: UNA VITA,puntata di sabato 3 e domenica 4Roberta (Federica De Benedittis) ha notato che Gabriella (Ilaria Rossi) è ancora “sulle sue” con Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), che invece verso di lei si è ormai sbilanciato parecchio. Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), rientrata a Milano, si reca alper salutare le ex colleghe e per l’occasione si imbatte in Riccardo (Enrico Oetiker), che poi va a casa sua per rivedere dopo tanto tempo la figlia Margherita. Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) hanno grossi ...

