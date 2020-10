Il noleggio a lungo termine: la rivoluzione (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una vera e propria rivoluzione è in atto nel modo di muoversi degli italiani. L’automobile per l’italiano medio ha rappresentato un vero e proprio mito, oltre che uno status symbol. L’auto di proprietà è stata per molti anni un requisito fondamentale per sentirsi adulti e responsabili. L’importanza dell’automobile nelle vite degli italiani non è cambiata ma ciò che sta davvero rivoluzionando tutto è la necessità di avere la proprietà del veicolo. Il noleggio a lungo termine Questa formula di locazione dei veicoli sta trovando negli ultimi anni un successo mai riscontrato prima. In realtà questo tipo di contratto di locazione di veicoli era già in uso fin dagli anni ottanta ma era preso in considerazione soltanto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una vera e propriaè in atto nel modo di muoversi degli italiani. L’automobile per l’italiano medio ha rappresentato un vero e proprio mito, oltre che uno status symbol. L’auto di proprietà è stata per molti anni un requisito fondamentale per sentirsi adulti e responsabili. L’importanza dell’automobile nelle vite degli italiani non è cambiata ma ciò che sta davvero rivoluzionando tutto è la necessità di avere la proprietà del veicolo. IlQuesta formula di locazione dei veicoli sta trovando negli ultimi anni un successo mai riscontrato prima. In realtà questo tipo di contratto di locazione di veicoli era già in uso fin dagli anni ottanta ma era preso in considerazione soltanto ...

infoiteconomia : Noleggio auto a lungo termine, nuove regole sul bollo: chi paga e come pagare - infoiteconomia : Noleggio a lungo termine: come pagare bollo auto - LeasePlanItalia : ?? ?? Consigli per una ricarica responsabile ? Non staccare la spina del veicolo di un altro guidatore ? Non parch… - JohnHorsemoon : @EleLe08 Più a lungo restano le installazioni, più si paga il noleggio.... - Taxdailynews : Noleggio auto, ecco le nuove regole sul bollo. Si paga da ottobre ma è rischio caos -