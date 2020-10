Il negazionista col Covid: come può influire il contagio di Trump sulle elezioni presidenziali (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’incognita è se nell’America che scopre svegliandosi di avere un presidente positivo al coronavirus scatterà la sindrome del “ben gli sta” o quella del “poverino”: per uno che va in giro ostentatamente senza mascherina e che snobba medici e virologi; e per uno che lavora senza posa per il bene dell’Unione (e per la sua rielezione). La prima, quella di chi come me subito pensa al filotto dei più o meno “negazionisti”, finiti tutti contagiati, Boris Johnson, Jair Messias Bolsonaro e ora Trump, sarebbe politicamente letale; la seconda ridarebbe invece fiato a una campagna alle prese con l’epidemia e l’economia, Law&Order e la Corte Suprema, le tasse e i dibattiti. Per il momento, si sa che Trump ha sospeso i suoi impegni e s’atteggia a ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) L’incognita è se nell’America che scopre svegliandosi di avere un presidente positivo al coronavirus scatterà la sindrome del “ben gli sta” o quella del “poverino”: per uno che va in giro ostentatamente senza mascherina e che snobba medici e virologi; e per uno che lavora senza posa per il bene dell’Unione (e per la sua rielezione). La prima, quella di chime subito pensa al filotto dei più o meno “negazionisti”, finiti tutti contagiati, Boris Johnson, Jair Messias Bolsonaro e ora, sarebbe politicamente letale; la seconda ridarebbe invece fiato a una campagna alle prese con l’epidemia e l’economia, Law&Order e la Corte Suprema, le tasse e i dibattiti. Per il momento, si sa cheha sospeso i suoi impegni e s’atteggia a ...

La Casa Bianca collabora con il medico del presidente e col dipartimento militare della Casa Bianca per assicurare che tutte le procedure incorporino le linee guida” delle autorità sanitarie “per ...

