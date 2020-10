Il mistero Gasperini | l’allenatore “geniale” che non ha mercato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 ottobre 2020) L’Atalanta è diventata la Juve, o l’Inter, o il Napoli. O qualsiasi altra squadra che oggi le griglie si intestardiscano a mettere in corsa per lo scudetto, e che una volta avremmo chiamato “grandi”. Oggi le diciamo “top”. Che poi è anche un complimento che i giovani si rivolgono vicendevolmente con una certa disinvoltura: “top!”, “sei top”. Ecco, l’Atalanta è top. Non è una cosa scontata oggigiorno. Non in Italia. Quando lo studio piazza la domanda “scudetto” si ritraggono ancora tutti, allontanano il microfono, s’imbarazzano, sorridono e svicolano coi giri di parole mandati a memoria in mille ore di aggiornamento professionale: mai dire nulla di vagamente interessante, un giorno potrebbe ritorcersi contro. L’Atalanta però è sulla bocca e sulle tastiere di ...