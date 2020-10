Il manifesto di ASOS DESIGN CIRCULAR

Leggi su iodonna

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Il 2018 è stato l’anno in cui, finalmente, i grandi player della moda hanno cominciato a conversare tra loro per provare a rendere più sostenibile l’industria. In particolare, il Copenhagen Fashion Summit ha fatto sì che i confronti prendessero vita, e che le idee e i proposito fossero messi in chiaro. Così è stato per, maxi colosso londinese e re degli ecommerce, che da quel momento ha avviato la sua collaborazione con il Centre for Sustainable Fashion del London College of Fashion, e formato il suo team dier per imparare a pensare alla creazione degli abiti e degli accessori come un processo che non può finire con la vendita degli stessi, ma che, anzi, deve nascere sul principio fondante della circolarità. Dopo due anni di studio e lavoro nasce...