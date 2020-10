Il legame, la recensione: L’orrore nelle tradizioni locali (Di venerdì 2 ottobre 2020) La nostra recensione de Il legame, il film horror di Domenico de Feudis con Riccardo Scamarcio, disponibile su Netflix dal 2 Ottobre. Iniziamo questa nostra recensione de Il legame con l'abbondante dose di gioia che ci accompagna quando un film rappresenta una piacevole sorpresa. Una gioia ancora più grande perché ci presenta una novità positiva, l'esordio alla regia di Domenico de Feudis, e un paio di conferme: da una parte la presenza di Daniele Cosci tra le firme della sceneggiatura, già accreditato per altre due sorprese nostrane di quest'anno come In the Trap e Shortcut, e dall'altra la consapevolezza che si può lavorare, e bene, sul genere nel nostro paese. Il legame, disponibile su Netflix dal 2 Ottobre, è infatti un horror ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 ottobre 2020) La nostrade Il, il film horror di Domenico de Feudis con Riccardo Scamarcio, disponibile su Netflix dal 2 Ottobre. Iniziamo questa nostrade Ilcon l'abbondante dose di gioia che ci accompagna quando un film rappresenta una piacevole sorpresa. Una gioia ancora più grande perché ci presenta una novità positiva, l'esordio alla regia di Domenico de Feudis, e un paio di conferme: da una parte la presenza di Daniele Cosci tra le firme della sceneggiatura, già accreditato per altre due sorprese nostrane di quest'anno come In the Trap e Shortcut, e dall'altra la consapevolezza che si può lavorare, e bene, sul genere nel nostro paese. Il, disponibile su Netflix dal 2 Ottobre, è infatti un horror ...

