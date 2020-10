Il killer di Lecce vuota il sacco | Calza bucata | li ho uccisi così

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Valentina Dardari Il giovane infermiere reo confesso ha risposto alle domande del gip e si è detto forse invidioso della relazione dei due ragazzi. Non sarebbe apparso pentito di quanto fatto alla giovane coppia Durante l’interrogatorio effettuato dal gip Michele Toriello, Antonio De Marco, il giovane infermiere reo confesso dell’omicidio di Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, ha risposto alle domande a lui rivolte. Nel carcere di, dove il ragazzo resterà in custodia cautelare, avrebbe spiegato che il passamontagna gli era stato sfilato da Daniele che lo aveva quindi riconosciuto. nodo 1893311 L'interrogatorio e la confessione Il 21enne, studente di Scienze infermieristiche, non sarebbe apparso pentito di quanto fatto alla coppia nella serata dello scorso 21 settembre, e non avrebbe dato spiegazioni riguardo ...