Il governo proroga lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Opposizione all'attacco (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per il ministro della Salute Speranza ci aspettano 7-8 mesi difficili. Ma intanto insorge l'Opposizione sulle nuove misure del governo: 'perché siamo l'unico paese europeo ancora in emergenza?' chiede ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per il ministro della Salute Speranza ci aspettano 7-8 mesi difficili. Ma intanto insorge l'sulle nuove misure del: 'perché siamo l'unico paese europeo ancora in?' chiede ...

Adnkronos : #Statoemergenza, governo verso proroga oltre il 31 dicembre - Agenzia_Ansa : Il Governo starebbe valutando l'ipotesi di una proroga dello stato d'emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio.… - bendellavedova : Il governo proroga lo #statodiemergenza sanitaria? Allora, per affrontarla meglio negli ospedali e nelle scuole ser… - DilorenzoEmilio : RT @Gianmar26145917: Sempre più insistenti le voci di una proroga dello #statodiemergenza che a questo punto diventerebbe emergenza democra… - RonaldL82181810 : RT @BottaMktg: Quando questa storia sarà chiarita, @GiuseppeConteIT, @robersperanza e tutta la gang al Governo ne dovranno rispondere in un… -